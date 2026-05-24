যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোয় ‘ঘাঁটি’ সরিয়ে নিল ইরান

খেলা ডেস্ক
ইরান ফুটবল দল

বিশ্বকাপ শুরুর সপ্তাহ তিনেক আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনুশীলন ‘ঘাঁটি’ সরিয়ে নিয়েছে ইরান। শনিবার এ খবর জানিয়ে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বদলে মেক্সিকোয় বেজক্যাম্প করবে তাদের দল। ফিফা এরই মধ্যে অনুমোদন দিয়েছে।

বিশ্বকাপে প্রতিটি দলের জন্য একটি করে বেজক্যাম্প বা অস্থায়ী আবাস থাকে। দলগুলোর অনুশীলনসহ সব কর্মকাণ্ড এখান থেকে পরিচালিত হয়। প্রতিটি ম্যাচের আগে-পরে সংশ্লিষ্ট দল বেজক্যাম্পে অবস্থান করে।

ইরানের ফার্স নিউজ এজেন্সিতে প্রচারিত একটি ভিডিওতে দেশটির ফেডারেশনের সভাপতি মেহদী তাজ বলেন, ‘ভিসাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেক্সিকোতে ক্যাম্প পরিবর্তন করার যে অনুরোধ আমরা জানিয়েছিলাম, তা ফিফা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তাই আমরা প্রশান্ত মহাসাগরের কাছাকাছি টিজুয়ানাতে অবস্থান করব। এটি এমন একটি শহর, যা মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত, তবে এর অবস্থান মেক্সিকোতে। আমরা আসলে সেখানে দলের আবাসন তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছি।’

তাজ জানান, বেজক্যাম্প পরিবর্তনের এই পদক্ষেপ ভিসাজনিত জটিলতা এড়াতে সাহায্য করবে এবং ইরানের ফুটবল দল সরাসরি মেক্সিকোতে ভ্রমণের জন্য ইরান এয়ারের ফ্লাইট ব্যবহার করতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল কর্তৃক ইরানে হামলার পর থেকে দেশটির বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এবারের বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি মেক্সিকো ও কানাডাও আয়োজক। তবে গ্রুপ পর্বে ইরানের তিনটি ম্যাচই হবে যুক্তরাষ্ট্রে। নিউজিল্যান্ড (১৫ জুন) ও বেলজিয়ামের (২১ জুন) বিপক্ষে ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেস, ২৬ জুন মিসরের বিপক্ষে ম্যাচ সিয়াটলে।

তিনটি ম্যাচের ভেন্যু বিবেচনায় ইরানের বেজক্যাম্প নির্ধারণ করা হয়েছিল অ্যারিজোনার টুকসনে। এখন সেটি পরিবর্তন করলেও তা ইরানের জন্য দূরত্ব কমেছে বলে জানান মেহদি তাজ, ‘লস অ্যাঞ্জেলেসে আমাদের যে দুটি ম্যাচ রয়েছে, সেগুলোর জন্য আমাদের দূরত্ব হবে ৫৫ মিনিটের ফ্লাইট। যা টুকসনের তুলনায় অনেক কম।’

ইরানের ফুটবল দল বর্তমানে তুরস্কের আন্টালিয়াতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। স্কোয়াডের কয়েক সদস্য বিশ্বকাপের ভিসা আবেদন জমা দিতে বৃহস্পতিবার আঙ্কারায় মার্কিন দূতাবাসে গিয়েছিলেন।

আগামী ১১ জুন শুরু হবে ফিফা বিশ্বকাপের ২৩তম আসর।

