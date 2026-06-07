ফুটবল

ইরাককে বিশ্বকাপে তোলা স্ট্রাইকারকে যুক্তরাষ্ট্রে ৭ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ

খেলা ডেস্ক
আইমেন হুসেনকে সাত ঘণ্টা আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছেরয়টার্স

ইরাক এবার ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে ৪০ বছর পর। যাঁর গোলে প্লে-অফে বলিভিয়াকে হারিয়ে ইরাক বিশ্বকাপ নিশ্চিত করেছে, সেই আইমেন হুসেনকে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছানোর পর প্রায় সাত ঘণ্টা আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে মার্কিন ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ।

দীর্ঘ সময় জেরার পর হুসেনকে শেষ পর্যন্ত দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হলেও দলের অফিশিয়াল আলোকচিত্রী তালাল সালাহকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।
শনিবার ভোরে ইরাক দল শিকাগোর ও’হেয়ার বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর এ ঘটনা ঘটে।

ইরাক ফুটবলের এক কর্মকর্তা জানান, বিমানবন্দরে নামার পরপরই ৩০ বছর বয়সী হুসেনকে আলাদা করেন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি) কর্মকর্তারা। এরপর তাঁকে টানা প্রায় সাত ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার মুঠোফোন পরীক্ষা করা হয়।

ইরাক এবার ফুটবল বিশ্বকাপ খেলবে ৪০ বছর পর
এক্স

অন্যদিকে দলের আলোকচিত্রী তালাল সালাহকে ১০ ঘণ্টার বেশি সময় আটকে রেখে একইভাবে ফোন তল্লাশি করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ইরাক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা হুসেনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগও এ নিয়ে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের পাঠানো বার্তার কোনো জবাব দেয়নি।

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এদিকে বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে প্রিয় দলকে স্বাগত জানাতে ভোররাতেই বিমানবন্দরে ভিড় করেছিলেন ইরাকি সমর্থকেরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, অনেকে ইরাকের পতাকা হাতে খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এবং তাঁদের সঙ্গে ছবি তুলছেন।

আগামী বৃহস্পতিবার (১১ জুন) শুরু হতে যাওয়া ২০২৬ বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘আই’–তে খেলবে ইরাক, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ফ্রান্স, সেনেগাল ও নরওয়ে।

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