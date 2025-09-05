মধুর সংকটে পড়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তির

মধুর সংকটে পড়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তির
ঘরের মাঠে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ ম্যাচে দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির ব্রাজিল। চিলিকে ৩–০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার এ ম্যাচে ব্রাজিলের পারফরম্যান্স বেশ মুগ্ধতা ছড়িয়েছে। জয়ের পর দলের খেলা নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি।
মারাকানা স্টেডিয়ামে পরিবেশের প্রশংসা করার পাশাপাশি আনচেলত্তি প্রশংসা করেছেন বদলি নেমে ম্যাচের চিত্র বদলে দেওয়া লুইস হেনরিকেরও। ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য দল নির্বাচন নিয়েও নিজের মতামত দিয়েছেন ইতালিয়ান এই কোচ। বিশেষ করে তারকাদের ছাড়া ব্রাজিল এ ম্যাচে যেভাবে খেলল, তা আসলে বিশ্বকাপের জন্য খেলোয়াড় বাছাইয়ে আনচেলত্তিকে মধুর সংকটেও ফেলল।
মারাকানায় আজ বাংলাদেশ সময় সকালে ব্রাজিল–চিলির ম্যাচ উপভোগ করতে উপস্থিত ছিলেন মাঠে প্রায় ৫৭ হাজার দর্শক। গ্যালারি থেকে দর্শকেরা যেভাবে খেলোয়াড়দের উজ্জ্বীবিত করেছেন, তা বেশ মুগ্ধ করেছে আনচেলত্তিকে। জয়ের পর ব্রাজিল কোচ বলেন, ‘মারাকানার পরিবেশ অসাধারণ ছিল। দলের প্রতি সমর্থকদের অনেক ভালোবাসা দেখেছি। আমরা ছন্দ ও রক্ষণ ধরে রেখে গতিময় ফুটবল খেলেছি। সমর্থকেরা যেমন খুশি, দলের পারফরম্যান্সে আমরাও তেমন খুশি।’
আনচেলত্তি যোগ করেন, ‘আমরা খুব সিরিয়াস একটা ম্যাচ খেলেছি, বিশেষ করে প্রথমার্ধে বেশ গুছিয়ে রক্ষণ সামলেছি। পরে যখন গোলের দেখা পেলাম, খেলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে চিলি কিছুটা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে, আর তখনই দ্বিতীয় গোলের সুযোগ আসে।’
দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিলের খেলা বদলে যায় মূলত ৬৬ মিনিটে এস্তেভাওয়ের বদলে লুইস হেনরিক মাঠে নামার পর। ব্রাজিলের শেষ দুটি গোলেই সরাসরি অবদান ছিল তাঁর। জেনিতের এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘লুইস হেনরিক অসাধারণ প্রতিভাবান। শারীরিকভাবে শক্তিশালী এবং ওয়ান অন ওয়ান পরিস্থিতিতে দুর্দান্ত। তাজা অবস্থায় মাঠে নেমে সে খেলার গতি পাল্টে দিয়েছে। যখন সে সতেজ আর অন্যরা ক্লান্ত, তখনই পার্থক্য তৈরি হয়েছে। জাতীয় দলের জন্য এমন খেলোয়াড় থাকা দারুণ ব্যাপার।’
কতজন খেলোয়াড় এর মধ্যে বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছেন, জানতে চাইলে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘আমাদের স্কোয়াডে নিয়মিত খেলা একদল শক্তিশালী খেলোয়াড় রয়েছে, যাদের ওপর নির্ভর করা যায়। আমি নিশ্চিত পরে ২৫ বা ২৬ জনের তালিকা করতে হবে। এটা কঠিন কাজ, তবে ইতিবাচকও। আজকের পারফরম্যান্সে আমি খুব খুশি। যারা বদলি হিসেবে নেমেছে, তারাও খেলার গতি বদলেছে।’
এ মুহূর্তে ব্রাজিলের স্থায়ী একাদশ বাছাই করা গুরুত্বপূর্ণ, নাকি নতুনদের সুযোগ দেওয়া—এমন প্রশ্নের জবাবে আনচেলত্তির উত্তর, ‘প্রথমত, আমাদের ভিত্তি তৈরি করতে হবে। গত তিন ম্যাচে আমরা দেখিয়েছি দলটি রক্ষণে কতটা দৃঢ় হতে পারে। তিন ম্যাচেই ভালোভাবে রক্ষণ করেছি। এরপর আছে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত মান, যা পার্থক্য গড়ে দেয়। এই ধারায় এগোতে হবে। গোল না খেয়ে আমরা যেমন খেলেছি, জয়ের সুযোগ অনেক বেশি থাকে।’
আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা ব্রাজিলে এখন বাছাইপর্বে একটি ম্যাচ বাকি। আগামী বুধবার শেষ ম্যাচে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ বলিভিয়া। বলিভিয়া অষ্টম স্থানে থাকলেও সপ্তম হয়ে প্লে-অফের সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রেখেছে এখনো।