খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ছেলেদের দুটি সেমিফাইনাল আজ। ফিফা আসিয়ান কাপে ইন্দোনেশিয়ার মুখোমুখি বাংলাদেশ। রাতে আছে নেশনস লিগের ম্যাচ।

এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১

ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

ফিফা আসিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-ইন্দোনেশিয়া
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

আজারবাইজান-লিখটেনস্টাইন
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ১

জার্মানি-সার্বিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ডেনমার্ক-পর্তুগাল
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

গ্রিস-নেদারল্যান্ডস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

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