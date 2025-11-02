আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ নভেম্বর ২০২৫)
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যান সিটি এবং লা লিগায় বার্সেলোনা মাঠে নামবে।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
খুলনা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
৩য় টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
নারী বিশ্বকাপ: ফাইনাল
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
টেনিস
প্যারিস মাস্টার্স ফাইনাল
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ওয়েস্ট হাম-নিউক্যাসল
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি-বোর্নমাউথ
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-এলচে
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
হেল্লাস-ইন্টার মিলান
বিকেল ৫-৩০ মি., ডিএজেডএন
এসি মিলান-রোমা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন