খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ শুরু আজ। প্রতিদিন ছয়টি করে ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি।

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

আবাহনী-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি

মোহামেডান-সিটি ক্লাব
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

গুলশান-বসুন্ধরা
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

অগ্রণী ব্যাংক-প্রাইম ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

আইপিএল

মুম্বাই-লক্ষ্ণৌ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি-নটিংহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এভারটন-ম্যান সিটি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

সেভিয়া-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

