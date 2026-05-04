আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ মে ২০২৬)
ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগ শুরু আজ। প্রতিদিন ছয়টি করে ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি।
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ
আবাহনী-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি
মোহামেডান-সিটি ক্লাব
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
গুলশান-বসুন্ধরা
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
অগ্রণী ব্যাংক-প্রাইম ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব
আইপিএল
মুম্বাই-লক্ষ্ণৌ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
চেলসি-নটিংহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এভারটন-ম্যান সিটি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
সেভিয়া-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ