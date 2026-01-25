আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ জানুয়ারি ২০২৬)
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
চতুর্থ রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২, র্যাবিটহোল
৩য় টি-টুয়েন্টি
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ক্রিস্টাল প্যালেস-চেলসি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-ইউনাইটেড
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আতলেতিকো-মায়োর্কা
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-ওভিয়েদো
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ-সেল্তা
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
আলাভেজ-বেতিস
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ