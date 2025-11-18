খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৮ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আজ ভারতের মুখোমুখি বাংলাদেশ। পাকিস্তানে শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে মুখোমুখি স্পেন ও তুরস্ক।

এশিয়ান কাপ বাছাই ফুটবল

বাংলাদেশ–ভারত
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

টি–টোয়েন্টি ক্রিকেট

নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
দুপুর ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নারী কাবাডি বিশ্বকাপ

২য় দিন
বেলা ৩–৩০ মি., টি স্পোর্টস

অ–১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

মেক্সিকো–পর্তুগাল
সন্ধ্যা ৭টা, ফিফা প্লাস

ব্রাজিল–ফ্রান্স
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., ফিফা প্লাস

অস্ট্রিয়া–ইংল্যান্ড
রাত ৯–৪৫ মি., ফিফা প্লাস

ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি

পাকিস্তান–জিম্বাবুয়ে
রাত ৮টা, এ স্পোর্টস

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

স্পেন–তুরস্ক
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন