আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ অক্টোবর ২০২৬)
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। ডারবানে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট। আজ ফিরছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগা।
আবুধাবি টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
দুপুর ১২টা, টি স্পোর্টস
ডারবান টেস্ট: ২য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১-৩০ মি., ট্যাপম্যাড
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
মোহামেডান-আরামবাগ
বেলা ২-৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফটিভি
পুলিশ-ফকিরেরপুল
বেলা ২-৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফটিভি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-লিডস
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-বোর্নমাউথ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান ইউনাইটেড-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-হেতাফে
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ ও টি স্পোর্টস
রিয়াল মাদ্রিদ-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ ও টি স্পোর্টস