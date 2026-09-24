আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
এশিয়ান গেমসে ছেলেদের ক্রিকেট শুরু আজ। আজ আছে দুটি ম্যাচ। ফিফা আসিয়ান কাপও শুরু আজ। রাতে উয়েফা নেশনস লিগে মাঠে নামবে পর্তুগাল, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস।
এশিয়ান গেমস: ক্রিকেট
জাপান-আফগানিস্তান
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
হংকং-মালয়েশিয়া
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
এশিয়ান গেমস
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
ফিফা আসিয়ান কাপ
লাওস-ব্রুনেই
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
মিয়ানমার-তিমুর লেস্তে
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
২য় ওয়ানডে
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
বিকেল ৫-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
উয়েফা নেশনস লিগ
অ্যান্ডোরা-মাল্টা
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
পর্তুগাল-ওয়েলস
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
নেদারল্যান্ডস-জার্মানি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১ ও সনি লিভ