খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ আগস্ট ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ম্যাকাইয়ে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আগামীকাল সকাল ৬টায়। হেডিংলিতে চলছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান টেস্ট।

হেডিংলি টেস্ট-৩য় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫

ম্যাকাই টেস্ট-১ম দিন

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
আগামীকাল সকাল ৬টা, ট্যাপম্যাড ও স্টার স্পোর্টস ১

হকি

বিশ্বকাপ
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ফুটসাল

বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ
বেলা ২-৩০ মি., টি স্পোর্টস ইউটিউব

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-কভেন্ট্রি সিটি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

বেতিস-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

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