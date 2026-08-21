আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ আগস্ট ২০২৬)
ম্যাকাইয়ে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আগামীকাল সকাল ৬টায়। হেডিংলিতে চলছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান টেস্ট।
হেডিংলি টেস্ট-৩য় দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫
ম্যাকাই টেস্ট-১ম দিন
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
আগামীকাল সকাল ৬টা, ট্যাপম্যাড ও স্টার স্পোর্টস ১
হকি
বিশ্বকাপ
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ফুটসাল
বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ
বেলা ২-৩০ মি., টি স্পোর্টস ইউটিউব
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল-কভেন্ট্রি সিটি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
বেতিস-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ