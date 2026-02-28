আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ মুখোমুখি পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার সিটির ম্যাচ।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টফি লাইভ
বার্নলি-ব্রেন্টফোর্ড
রাত ৯টা, টফি লাইভ
লিভারপুল-ওয়েস্ট হাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিডস-ম্যান সিটি
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নিউক্যাসল-এভারটন
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
ভায়েকানো-বিলবাও
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
লেভারকুসেন-মেইঞ্জ
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১
ডর্টমুন্ড-বায়ার্ন
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
সিরি ‘আ’
ইন্টার-জেনোয়া
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন