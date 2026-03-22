আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ মার্চ ২০২৬)
লা লিগায় আজ মাদ্রিদ ডার্বি। ইংলিশ লিগ কাপের ফাইনালে মুখোমুখি আর্সেনাল ও ম্যানচেস্টার সিটি। টি-টুয়েন্টি আছে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার।
৪র্থ নারী টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৭-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
৪র্থ টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
লা লিগা
বার্সেলোনা-ভায়েকানো
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
রিয়াল মাদ্রিদ-আতলেতিকো মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নিউক্যাসল-সান্ডারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-নটিংহাম
রাত ৮-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
কারাবাও কাপ: ফাইনাল
আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ১০-৩০ মি., ফ্যানকোড