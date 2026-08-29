আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ আগস্ট ২০২৬)
লর্ডসে চলছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ চারটি ম্যাচ। বিকেলে নটিংহামের বিপক্ষে খেলবে লিভারপুল।
টপ এন্ড টি-টুয়েন্টি
অ্যাডিলেড-ক্যাপিটাল
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
নেপাল-ভিক্টোরিয়া
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
লর্ডস টেস্ট-৩য় দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২
নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট
আরব আমিরাত-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিভারপুল-নটিংহাম
বিকেল ৫-৩০ মি., রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-এভারটন
রাত ৮টা, রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কভেন্ট্রি সিটি-হাল সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
টটেনহাম-নিউক্যাসল
রাত ১০-৩০ মি., রাজধানী ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
সেভিয়া-আতলেতিকো
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস