আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর ড্র আজ। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।

চ্যাম্পিয়নস লিগ

শেষ ষোলোর ড্র
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ১ ও উয়েফা ওয়েবসাইট

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

উলভারহ্যাম্পটন-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

লেভান্তে-আলাভেস
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

বুন্দেসলিগা

অগসবুর্গ-কোলন
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

সিরি ‘আ’

পার্মা-কালিয়ারি
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

