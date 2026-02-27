আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর ড্র আজ। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।
চ্যাম্পিয়নস লিগ
শেষ ষোলোর ড্র
বিকেল ৫টা, সনি স্পোর্টস ১ ও উয়েফা ওয়েবসাইট
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
উলভারহ্যাম্পটন-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
লেভান্তে-আলাভেস
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
অগসবুর্গ-কোলন
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
সিরি ‘আ’
পার্মা-কালিয়ারি
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন