আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ মার্চ ২০২৬)

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে দুটি প্লে-অফ আজ। জয়ীরা সুযোগ পাবে বিশ্বকাপে। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ম্যাচ।

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল: প্লে-অফ

উজবেকিস্তান-ফিলিপাইন
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

তাইপে-উত্তর কোরিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

ইউরোপা লিগ

লিওঁ-সেল্তা ভিগো
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

মিতিউলান-নটিংহাম
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ফ্রাইবুর্গ-গেঙ্ক
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

অ্যাস্টন ভিলা-লিল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

রোমা-বোলোনিয়া
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

পোর্তো-স্টুটগার্ট
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

