আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ মার্চ ২০২৬)
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবলে দুটি প্লে-অফ আজ। জয়ীরা সুযোগ পাবে বিশ্বকাপে। রাতে আছে ইউরোপা লিগের ম্যাচ।
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল: প্লে-অফ
উজবেকিস্তান-ফিলিপাইন
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
তাইপে-উত্তর কোরিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
ইউরোপা লিগ
লিওঁ-সেল্তা ভিগো
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
মিতিউলান-নটিংহাম
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ফ্রাইবুর্গ-গেঙ্ক
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাস্টন ভিলা-লিল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
রোমা-বোলোনিয়া
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
পোর্তো-স্টুটগার্ট
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫