আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ নভেম্বর ২০২৫)
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় যুব ওয়ানডে আজ। নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ।
৩য় যুব ওয়ানডে
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস
১ম টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কারাবাগ-চেলসি
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ব্রুগা-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
ম্যান সিটি-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
নিউক্যাসল-বিলবাও
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ-১৭ নারী বিশ্বকাপ ফুটবল
ব্রাজিল-উত্তর কোরিয়া
রাত ৯-৩০ মি., ফিফা প্লাস
নেদারল্যান্ডস-মেক্সিকো
রাত ১টা, ফিফা প্লাস