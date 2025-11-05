খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তৃতীয় যুব ওয়ানডে আজ। নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ।

৩য় যুব ওয়ানডে

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস

১ম টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

কারাবাগ-চেলসি
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ব্রুগা-বার্সেলোনা
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

ম্যান সিটি-ডর্টমুন্ড
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

নিউক্যাসল-বিলবাও
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

অ-১৭ নারী বিশ্বকাপ ফুটবল

ব্রাজিল-উত্তর কোরিয়া
রাত ৯-৩০ মি., ফিফা প্লাস

নেদারল্যান্ডস-মেক্সিকো
রাত ১টা, ফিফা প্লাস

