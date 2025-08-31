খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ আগস্ট ২০২৫)

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি লিভারপুল ও আর্সেনাল। রাত একটায় আছে বার্সেলোনার ম্যাচ। ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড শুরু আজ।

২য় ওয়ানডে

জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

এশিয়া কাপ হকি

চীন-কাজাখস্তান
বেলা ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

ভারত-জাপান
বেলা ৩-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-ম্যান সিটি
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল-আর্সেনাল
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

অ্যাস্টন ভিলা-প্যালেস
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

দ্য হানড্রেড: নারী ফাইনাল

সাউদার্ন-লন্ডন/নর্দার্ন
সন্ধ্যা ৭-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইউএস ওপেন

৪র্থ রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

সিপিএল

সেন্ট লুসিয়া-অ্যান্টিগা
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বুন্দেসলিগা

ডর্টমুন্ড-ইউনিয়ন বার্লিন
রাত ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

জেনোয়া-জুভেন্টাস
রাত ১০-৩০ মি., ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-উদিনেসে
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

দ্য হানড্রেড:  পুরুষ ফাইনাল

ওভাল-নর্দার্ন/ট্রেন্ট
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

লা লিগা

ভায়েকানো-বার্সেলোনা
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

