খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বিপিএলে আজ দুটি ম্যাচ। দিনের ম্যাচে মুখোমুখি রাজশাহী ও চট্টগ্রাম, রাতে নোয়াখালী ও রংপুর। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ।

বিপিএল

রাজশাহী-চট্টগ্রাম
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নোয়াখালী-রংপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিগ ব্যাশ লিগ

হারিকেনস-স্ট্রাইকার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

২য় টি-টোয়েন্টি

শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস

এসএ টোয়েন্টি

ডারবান-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

ফ্রাঙ্কফুর্ট-ডর্টমুন্ড
বেলা ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

এফএ কাপ

রেক্সহাম-নটিংহাম
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন