আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ জানুয়ারি ২০২৬)
বিপিএলে আজ দুটি ম্যাচ। দিনের ম্যাচে মুখোমুখি রাজশাহী ও চট্টগ্রাম, রাতে নোয়াখালী ও রংপুর। শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি আজ।
বিপিএল
রাজশাহী-চট্টগ্রাম
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নোয়াখালী-রংপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিগ ব্যাশ লিগ
হারিকেনস-স্ট্রাইকার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
২য় টি-টোয়েন্টি
শ্রীলঙ্কা-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস
এসএ টোয়েন্টি
ডারবান-ইস্টার্ন কেপ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ফ্রাঙ্কফুর্ট-ডর্টমুন্ড
বেলা ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
এফএ কাপ
রেক্সহাম-নটিংহাম
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২