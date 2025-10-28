সব ভেন্যুতে জরুরি চিকিৎসাসেবা চায় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব

সব ভেন্যুতে জরুরি চিকিৎসাসেবা চায় ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব
ম্যাচ চলাকালে জাতীয় লিগের ভেন্যুতে বরিশাল বিভাগের ফিজিও হাসান আহমেদের মৃত্যুতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন (কোয়াব)। গতকাল খুলনা ও বরিশালের মধ্যে জাতীয় ক্রিকেট লিগের ম্যাচ চলাকালে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসান হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান।
কোয়াব গতকাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) চিঠি দিয়ে দেশের সব ক্রিকেট মাঠে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ চলাকালে জরুরি চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা রাখার অনুরোধ জানিয়েছে। কোয়াব এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আজ বলেছে, ‘অনেক ক্রিকেট মাঠ হাসপাতাল থেকে অনেক দূরে। তাই প্রতিটি ভেন্যুতে একটি অ্যাম্বুলেন্স থাকা অত্যন্ত জরুরি, যাতে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যা তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবিলা করা যায়।’
কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, ‘এই বছরের মধ্যে চারটি হৃদ্রোগজনিত ঘটনা ঘটেছে। আমরা কোনো ক্রিকেট ম্যাচে জড়িত ব্যক্তির সঙ্গে ঝুঁকি নিতে পারি না। বিসিবিকে এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।’
এই বছরই এপ্রিলে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন নিরাপত্তা কর্মকর্তা ইকরাম চৌধুরী হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এর এক মাস পর সাভারের বিকেএসপিতে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ চলাকালীন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন। সৌভাগ্যবশত, তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি রোমেল নামের আরও একজন স্টেডিয়ামকর্মী হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
কোয়াবের আশা, বিসিবি তাদের এই অনুরোধের প্রতি গুরুত্ব দেবে এবং প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটের প্রতিটি ভেন্যুতে জরুরি চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করবে।