খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (০২ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি-টোয়েন্টি আজ। বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল ত্রিদেশীয় ফুটবলে মুখোমুখি হবে আজারবাইজানের। লা লিগায় মুখোমুখি বার্সেলোনা ও আতলেতিকো।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট-১ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১

৩য় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ত্রিদেশীয় নারী ফুটবল

বাংলাদেশ-আজারবাইজান
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

জুনিয়র বিশ্বকাপ হকি

স্পেন-নামিবিয়া
বেলা ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ইংল্যান্ড-মালয়েশিয়া
সন্ধ্যা ৬-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ভারত-সুইজারল্যান্ড
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ফুলহাম-ম্যান সিটি
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বোর্নমাউথ-এভারটন
রাত ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লা লিগা

বার্সেলোনা-আতলেতিকো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন