আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ আগস্ট ২০২৫)

আজ নিউক্যাসলের বিপক্ষে খেলবে সালাহর লিভারপুলরয়টার্স

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ নিউক্যাসলের মুখোমুখি চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। ইউএস ওপেনে আজ কোর্টে নামবেন কার্লোস আলকারাজ।

ইউএস ওপেন

১ম রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

নিউক্যাসল-লিভারপুল
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লা লিগা

বিলবাও-ভায়েকানো
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

সেভিয়া-হেতাফে
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ/ওয়েবসাইট

সিরি আ

উদিনেসে-হেল্লাস
রাত ১০-৩০ মি., ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-তুরিনো
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

ওভাল-লন্ডন স্পিরিট
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

