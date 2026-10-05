আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ অক্টোবর ২০২৬)
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ময়মনসিংহ
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
খুলনা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ফিফা আসিয়ান কাপ
মালয়েশিয়া-ভিয়েতনাম (৩য় স্থান নির্ধারণী)
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
ইন্দোনেশিয়া-থাইল্যান্ড (ফাইনাল)
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
লিজেন্ডস ক্রিকেট
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
রাত ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
উয়েফা নেশনস লিগ
ইতালি-তুরস্ক
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ফ্রান্স-বেলজিয়াম
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ইউক্রেন-হাঙ্গেরি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫