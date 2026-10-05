খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ময়মনসিংহ
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

খুলনা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ফিফা আসিয়ান কাপ

মালয়েশিয়া-ভিয়েতনাম (৩য় স্থান নির্ধারণী)
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

ইন্দোনেশিয়া-থাইল্যান্ড (ফাইনাল)
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

লিজেন্ডস ক্রিকেট

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
রাত ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা নেশনস লিগ

ইতালি-তুরস্ক
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ফ্রান্স-বেলজিয়াম
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ইউক্রেন-হাঙ্গেরি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

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