আজ টিভিতে যা দেখবেন (৪ নভেম্বর ২০২৫)
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ওয়ানডে সিরিজ শুরু আজ। চ্যাম্পিয়নস লিগে আছে লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ ও পিএসজি-বায়ার্ন ম্যাচ।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
১ম ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নাপোলি-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
স্লাভিয়া প্রাগ-আর্সেনাল
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
পিএসজি-বায়ার্ন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
লিভারপুল-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
টটেনহাম-কোপেনহেগেন
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
ব্রাজিল-হন্ডুরাস
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
জার্মানি-কলম্বিয়া
রাত ৮-৪৫ মি., ফিফা প্লাস
ইংল্যান্ড-ভেনেজুয়েলা
রাত ৯-১৫ মি., ফিফা প্লাস