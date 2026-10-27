আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ অক্টোবর ২০২৬)
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু আজ। ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ড–ভারত তৃতীয় টি–টুয়েন্টিও আজ।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
৩য় টি–টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ট্যাপম্যাড
ত্রিদেশীয় সিরিজ
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
কেপটাউন টেস্ট: ১ম দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড
কারাবাও কাপ
ফ্লিটউড টাউন–আর্সেনাল
রাত ২টা, ফ্যানকোড