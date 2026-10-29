আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ অক্টোবর ২০২৬)
মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। কেপটাউনে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট। হকি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ জাপান।
মিরপুর টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ
ইংল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, ট্যাপম্যাড ও টি স্পোর্টস
কেপটাউন টেস্ট: ৩য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড
হকি: এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি
মালয়েশিয়া–দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস ২
বাংলাদেশ–জাপান
বিকেল ৫–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ভারত–চীন
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
কারাবাও কাপ
এভারটন–নিউক্যাসল
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড