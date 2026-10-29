খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

মিরপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন আজ। কেপটাউনে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট। হকি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ জাপান।

মিরপুর টেস্ট: ২য় দিন

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ

ইংল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, ট্যাপম্যাড ও টি স্পোর্টস

কেপটাউন টেস্ট: ৩য় দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড

হকি: এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস ট্রফি

মালয়েশিয়া–দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস ২

বাংলাদেশ–জাপান
বিকেল ৫–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ভারত–চীন
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

কারাবাও কাপ

এভারটন–নিউক্যাসল
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন