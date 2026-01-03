আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ জানুয়ারি ২০২৬)
বিগ ব্যাশ লিগ
থান্ডার-হারিকেনস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
এসএ টোয়েন্টি
কিংস-কেপ
বিকেল ৫টা, স্টার স্পোর্টস ২
ক্যাপিটালস–জায়ান্টস
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
অ্যাস্টন ভিলা–নটিংহাম
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রাইটন–বার্নলি
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ–আর্সেনাল
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
সেল্তা–ভ্যালেন্সিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ
ওসাসুনা–বিলবাও
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
এলচে–ভিয়ারিয়াল
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
এসপানিওল–বার্সেলোনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
জুভেন্টাস–লেচ্চে
রাত ১১টা, ডিএজেডএন
আতালান্তা–রোমা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন