আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। মাউন্ট মঙ্গানুই ও অ্যাডিলেডে চলছে টেস্ট। লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের মুখোমুখি বার্সেলোনা।

মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-৪র্থ দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ৫

অ্যাডিলেড টেস্ট-৫ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট: ফাইনাল

ভারত-পাকিস্তান
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস

বিগ ব্যাশ লিগ

রেনেগেডস-হারিকেনস
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

নারী টি-টোয়েন্টি

ভারত-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

আইএল টি-টোয়েন্টি

ভাইপার্স-এমিরেটস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

লা লিগা

জিরোনা-আতলেতিকো
সন্ধ্যা ৭টা, বিগিন অ্যাপ

ভিয়ারিয়াল-বার্সেলোনা
রাত ৯-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ম্যান ইউনাইটেড
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

হাইডেনহাইম-বায়ার্ন
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

