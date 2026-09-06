খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
নারী এশিয়ান কাপে আছে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল-চেলসির লন্ডন ডার্বি।

আনঅফিশিয়াল ওয়ানডে

বাংলাদেশ এ দল-দ. আফ্রিকা এ দল

দুপুর ১-৩০ মি., ক্রিকেট সিএ টিভি ইউটিউব

নারী এশিয়ান কাপ ক্রিকেট

শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ

রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-ইউনাইটেড

সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল-চেলসি

রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

ভ্যালেন্সিয়া-বার্সেলোনা

সন্ধ্যা ৮-১৫ মি., টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড

আলাভেস-ওসাসুনা

রাত ১০-৩০ মি., টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড

এস্পানিওল-সেভিয়া

রাত ১টা, টি স্পোর্টস, ফ্যানকোড

ইউএস ওপেন

শেষ ষোলো

রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

সিরি আ

জুভেন্টাস-মিলান

রাত ১২-৪৫ মি., জি ফাইভ, বিগিন অ্যাপ

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