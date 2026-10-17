আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ অক্টোবর ২০২৬)
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজে আজ জিম্বাবুয়ের মুখোমুখি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আছে তিনটি ম্যাচ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও ফ্রেঞ্চ লিগের ম্যাচও আছে।
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ
বাংলাদেশ–জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বাংলাদেশ ফুটবল লিগ
আবাহনী–চট্টগ্রাম সিটি
বেলা ২–৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি
রহমতগঞ্জ–ব্রাদার্স
বেলা ২–৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি
পুলিশ–আরামবাগ
বেলা ২–৪৫ মি., ইউটিউব/বিএফএফ টিভি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন–চেলসি
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
ম্যান সিটি–ইপসউইচ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১
লিভারপুল–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ৮টা, রাজধানী
নিউক্যাসল–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
৫ম টি–টুয়েন্টি
ভারত–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১ ও ট্যাপম্যাড
ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ
স্ত্রাসবুর্গ–পিএসজি
রাত ৯–১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লা লিগা
বেতিস–বার্সেলোনা
রাত ১০টা, বিগিন অ্যাপ ও টি স্পোর্টস
ভ্যালেন্সিয়া–বিলবাও
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ ও টি স্পোর্টস