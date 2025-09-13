আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
এশিয়া কাপে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায়। এ ছাড়া খেলা আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ আর লা লিগায়।
এশিয়া কাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
সিপিএল
বার্বাডোজ-ত্রিনবাগো
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
আর্সেনাল–নটিংহাম
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এভারটন–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ওয়েস্ট হাম–টটেনহাম
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ব্রেন্টফোর্ড–চেলসি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
হেতাফে–ওভিয়েদো
সন্ধ্যা ৬টা, বিগিন অ্যাপ
সোসিয়েদাদ–রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ৮–১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
অ্যাথলেটিক–আলাভেস
রাত ১০–৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
আতলেতিকো–ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
জার্মান বুন্দেসলিগা
হাইডেনহাইম–ডর্টমুন্ড
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
বায়ার্ন মিউনিখ–হামবুর্গ
রাত ১০–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২