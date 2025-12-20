আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ ডিসেম্বর ২০২৫)
মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্ট-৩য় দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫
অ্যাডিলেড টেস্ট-৪র্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
বিগ ব্যাশ লিগ
থান্ডার-সিক্সার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
নিউক্যাসল-চেলসি
সন্ধ্যা, ৬–৩০ মি. স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি–ওয়েস্ট হাম
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম–লিভারপুল
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এভারটন–আর্সেনাল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল-সেভিয়া
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ