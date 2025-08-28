খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের লিগ পর্বের ড্র আজ। ইউএস ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ড চলছে। আজ কোর্টে নামবেন শীর্ষ বাছাই ইয়ানিক সিনার।

সিপিএল

ত্রিনবাগো–অ্যান্টিগা
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

ইউএস ওপেন

২য় রাউন্ড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২, সিলেক্ট ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

লিগ পর্বের ড্র
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২ ও উয়েফা ডট কম

দ্য হানড্রেড (নারী)

সাউদার্ন ব্রেভ-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ১

দ্য হানড্রেড (পুরুষ)

সাউদার্ন ব্রেভ-ওয়েলশ ফায়ার
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন