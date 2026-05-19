আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ মে ২০২৬)
সিলেট টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মুখোমুখি বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান। রাতে প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি বোর্নমাউথ।
সিলেট টেস্ট-৪র্থ দিন
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ফেডারেশন কাপ: ফাইনাল
বসুন্ধরা কিংস-মোহামেডান
বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস
আইপিএল
রাজস্থান-লক্ষ্ণৌ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বোর্নমাউথ-ম্যান সিটি
রাত ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-টটেনহাম
রাত ১-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটসাল
বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ
সন্ধ্যা ৬টা থেকে, টি স্পোর্টস ইউটিউব