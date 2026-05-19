আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

সিলেট টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। ফেডারেশন কাপের ফাইনালে মুখোমুখি বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান। রাতে প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি বোর্নমাউথ।

সিলেট টেস্ট-৪র্থ দিন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ফেডারেশন কাপ: ফাইনাল

বসুন্ধরা কিংস-মোহামেডান
বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস

আইপিএল

রাজস্থান-লক্ষ্ণৌ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বোর্নমাউথ-ম্যান সিটি
রাত ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চেলসি-টটেনহাম
রাত ১-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটসাল

বাংলাদেশ ফুটসাল লিগ
সন্ধ্যা ৬টা থেকে, টি স্পোর্টস ইউটিউব

