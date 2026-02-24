আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি পাকিস্তান। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ নকআউট প্লে-অফের চারটি ম্যাচ।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নারী ওয়ানডে
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সকাল ৯-৫০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
আতলেতিকো-ব্রুগা
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
লেভারকুসেন-অলিম্পিয়াকোস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫
ইন্টার মিলান-বোডো/গ্লিমট
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
নিউক্যাসল-কারাবাগ
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২