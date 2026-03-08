খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

আহমেদাবাদে আজ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল, মুখোমুখি ভারত ও নিউজিল্যান্ড। রাতে সিরি ‘আ’তে মিলান ডার্বি।

টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ: ফাইনাল

ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

নারী টেস্ট-৩য় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ১১-২০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

এফএ কাপ

লিডস-নরউইচ
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি ‘আ’

জেনোয়া-রোমা
রাত ১১টা, ডিএজেডএন

এসি মিলান-ইন্টার মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

