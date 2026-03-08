আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ মার্চ ২০২৬)
আহমেদাবাদে আজ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল, মুখোমুখি ভারত ও নিউজিল্যান্ড। রাতে সিরি ‘আ’তে মিলান ডার্বি।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ: ফাইনাল
ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নারী এশিয়ান কাপ ফুটবল
অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
নারী টেস্ট-৩য় দিন
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ১১-২০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
এফএ কাপ
লিডস-নরউইচ
রাত ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ’
জেনোয়া-রোমা
রাত ১১টা, ডিএজেডএন
এসি মিলান-ইন্টার মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন