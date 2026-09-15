আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা টি-টুয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। ভারত-আফগানিস্তান দ্বিতীয় টি-টুয়েন্টিও আজ। আছে রিয়াল মাদ্রিদের লা লিগা ম্যাচ, প্রতিপক্ষ এলচে।
দ্বিতীয় টি-টুয়েন্টি
ভারত-আফগানিস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫
প্রথম টি-টুয়েন্টি
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
লা লিগা
ভায়েকানো-এসপানিওল
রাত ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
কারাবাও কাপ
ইপসউইচ-আর্সেনাল
রাত ১টা, ফ্যানকোড
লিভারপুল-টটেনহাম
রাত ১টা, ফ্যানকোড