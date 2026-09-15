খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা টি-টুয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। ভারত-আফগানিস্তান দ্বিতীয় টি-টুয়েন্টিও আজ। আছে রিয়াল মাদ্রিদের লা লিগা ম্যাচ, প্রতিপক্ষ এলচে।

দ্বিতীয় টি-টুয়েন্টি

ভারত-আফগানিস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫

প্রথম টি-টুয়েন্টি

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

লা লিগা

ভায়েকানো-এসপানিওল
রাত ১১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

কারাবাও কাপ

ইপসউইচ-আর্সেনাল
রাত ১টা, ফ্যানকোড

লিভারপুল-টটেনহাম
রাত ১টা, ফ্যানকোড

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