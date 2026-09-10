খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটের প্রথম সেমিফাইনাল আজ, মুখোমুখি বাংলাদেশ ও ভারত। এজবাস্টনে চলছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট। আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ।

এজবাস্টন টেস্ট-২য় দিন

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২

নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট: সেমিফাইনাল

বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ফেনেরবাচে-রোমা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

বায়ার্ন-বোডো/গ্লিমট
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

ম্যান ইউনাইটেড-সাবাহ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

কোমো-লাইপজিগ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

ইউএস ওপেন

নারী সেমিফাইনাল
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

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