আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)
নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটের প্রথম সেমিফাইনাল আজ, মুখোমুখি বাংলাদেশ ও ভারত। এজবাস্টনে চলছে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট। আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ।
এজবাস্টন টেস্ট-২য় দিন
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস ২
নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেট: সেমিফাইনাল
বাংলাদেশ-ভারত
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ফেনেরবাচে-রোমা
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বায়ার্ন-বোডো/গ্লিমট
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
ম্যান ইউনাইটেড-সাবাহ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
কোমো-লাইপজিগ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
ইউএস ওপেন
নারী সেমিফাইনাল
আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২