আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ ডিসেম্বর ২০২৫)
জুনিয়র বিশ্বকাপ হকির ফাইনাল আজ, মুখোমুখি জার্মানি ও স্পেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটি। আছে পিএসজির ম্যাচও।
ওয়েলিংটন টেস্ট-১ম দিন
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস
আইএল টি-টোয়েন্টি
গালফ-শারজা
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ: ফাইনাল
জার্মানি-স্পেন
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ভিয়ারিয়াল-কোপেনহেগেন
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ব্রুগা-আর্সেনাল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২
বিলবাও-পিএসজি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫