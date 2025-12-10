খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

জুনিয়র বিশ্বকাপ হকির ফাইনাল আজ, মুখোমুখি জার্মানি ও স্পেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটি। আছে পিএসজির ম্যাচও।

ওয়েলিংটন টেস্ট-১ম দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস

আইএল টি-টোয়েন্টি

গালফ-শারজা
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ: ফাইনাল

জার্মানি-স্পেন
রাত ৮-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

ভিয়ারিয়াল-কোপেনহেগেন
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

ব্রুগা-আর্সেনাল
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

বিলবাও-পিএসজি
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ৫

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন