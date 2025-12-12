খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট শুরু আজ। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে মুখোমুখি বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান। আছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের ম্যাচ।

ওয়েলিংটন টেস্ট-৩য় দিন

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ভোর ৪টা, টি স্পোর্টস

অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

ভারত-আরব আমিরাত
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস

অ-১৯ নারী টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বেলা ১-৩০ মি., বিসিবি/ইউটিউব

বাংলাদেশ ফুটবল লিগ

বসুন্ধরা-মোহামেডান
বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস

আইএল টি-টোয়েন্টি

ভাইপার্স-জায়ান্টস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

বুন্দেসলিগা

ইউনিয়ন বার্লিন-লাইপজিগ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

