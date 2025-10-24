আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ অক্টোবর ২০২৫)
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি শ্রীলঙ্কা–পাকিস্তান। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা, জার্মান বুন্দেসলিগায় আছে একটি করে ম্যাচ।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা–পাকিস্তান
বিকেল ৩–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
জার্মান বুন্দেসলিগা
ব্রেমেন–ইউনিয়ন বার্লিন
রাত ১২–৩০ মি., সনি স্পোর্টস টেন ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস–ওয়েস্ট হাম
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
সোসিয়েদাদ–সেভিয়া
রাত ১টা, রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ
ফিফা অনূর্ধ্ব–১৭ নারী বিশ্বকাপ
ব্রাজিল–ইতালি
রাত ১টা, ফিফা+ টিভি