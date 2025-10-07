আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ অক্টোবর ২০২৫)
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশের মেয়েরা। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবলের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু আজ।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
চট্টগ্রাম-ঢাকা বিভাগ
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস
খুলনা-সিলেট
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
টেনিস
সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল
ইউক্রেন-স্পেন
রাত ১-৩০ মি., ফিফা প্লাস
চিলি-মেক্সিকো
আগামীকাল ভোর ৫টা, ফিফা প্লাস