আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ অক্টোবর ২০২৫)

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আজ ইংল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশের মেয়েরা। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ ফুটবলের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু আজ।

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-ঢাকা বিভাগ
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস

খুলনা-সিলেট
বেলা ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস

টেনিস

সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

অ-২০ বিশ্বকাপ ফুটবল

ইউক্রেন-স্পেন
রাত ১-৩০ মি., ফিফা প্লাস

চিলি-মেক্সিকো
আগামীকাল ভোর ৫টা, ফিফা প্লাস

