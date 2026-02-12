আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ তিনটি ম্যাচ। রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামবে আর্সেনাল। ফ্যানকোডে দেখা যাবে কোপা দেল রের সেমিফাইনাল।
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ
শ্রীলঙ্কা-ওমান
বেলা ১১-৩০মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নেপাল-ইতালি
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
হকি প্রো লিগ
অস্ট্রেলিয়া-জার্মানি (পুরুষ)
দুপুর ১২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়া-আয়ারল্যান্ড (নারী)
বেলা ২-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রেন্টফোর্ড-আর্সেনাল
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
কোপা দেল রে
আতলেতিকো-বার্সেলোনা
রাত ২টা, ফ্যানকোড