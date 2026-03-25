আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ মার্চ ২০২৬)
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টুয়েন্টি সিরিজ শেষ হবে আজ। মালদ্বীপে চলছে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ।
৫ম নারী টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৭-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
৫ম টি-টুয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
দুপুর ১২-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
সাফ অ-২০ ফুটবল
শ্রীলঙ্কা-নেপাল
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz
মালদ্বীপ-ভুটান
রাত ৯-৩০ মি., ইউটিউব@sportzworkz
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
কাজাখস্তান-নামিবিয়া
সন্ধ্যা ৬টা, সনি স্পোর্টস ২
নারী চ্যাম্পিয়নস লিগ
রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা
রাত ১১-৪৫ মি., ফ্যানকোড
ম্যান ইউনাইটেড-বায়ার্ন
রাত ২টা, ফ্যানকোড