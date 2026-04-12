খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মুখোমুখি চেলসি ও ম্যানচেস্টার সিটি। অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপে আজ শেষ দুই কোয়ার্টার ফাইনাল।

অ-২০ নারী এশিয়ান কাপ

উত্তর কোরিয়া-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

থাইল্যান্ড-দক্ষিণ কোরিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

লক্ষ্ণৌ-গুজরাট
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

মুম্বাই-বেঙ্গালুরু
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

পিএসএল

হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-টটেনহাম
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চেলসি-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

নটিংহাম-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লা লিগা

বিলবাও-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

খেলা থেকে আরও পড়ুন