আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ নভেম্বর ২০২৫)
মিরপুর টেস্টের শেষ দিন আজ। রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তান শাহিনসের মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’। ইংল্যান্ডে উত্তর লন্ডন ডার্বি ও ইতালিতে আছে মিলান ডার্বি।
মিরপুর টেস্ট-৫ম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
গুয়াহাটি টেস্ট-২য় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
নারী কাবাডি বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল
ভারত-ইরান
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ-তাইপে
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ: ফাইনাল
বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
আর্সেনাল-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
হেতাফে-আতলেতিকো
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
ইন্টার মিলান-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন