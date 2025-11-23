খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

মিরপুর টেস্টের শেষ দিন আজ। রাইজিং স্টার এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তান শাহিনসের মুখোমুখি বাংলাদেশ ‘এ’। ইংল্যান্ডে উত্তর লন্ডন ডার্বি ও ইতালিতে আছে মিলান ডার্বি।

মিরপুর টেস্ট-৫ম দিন

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

গুয়াহাটি টেস্ট-২য় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

নারী কাবাডি বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল

ভারত-ইরান
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ-তাইপে
বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ: ফাইনাল

বাংলাদেশ ‘এ’-পাকিস্তান শাহিনস
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-অ্যাস্টন ভিলা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আর্সেনাল-টটেনহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

হেতাফে-আতলেতিকো
রাত ১১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

এলচে-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

ইন্টার মিলান-এসি মিলান
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

