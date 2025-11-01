আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ নভেম্বর ২০২৫)
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–ঢাকা
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–রংপুর
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
খুলনা–রাজশাহী
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
চট্টগ্রাম–বরিশাল
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব
৩য় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ৯টা, এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি–আর্সেনাল
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
লিভারপুল–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নটিংহাম–ম্যান ইউনাইটেড
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম-চেলসি
রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১