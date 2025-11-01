খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–ঢাকা

সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

ময়মনসিংহ–রংপুর

সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

খুলনা–রাজশাহী

সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

চট্টগ্রাম–বরিশাল

সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও বিসিবি ইউটিউব

৩য় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ৯টা, এ স্পোর্টস ও টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি–আর্সেনাল

রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

লিভারপুল–অ্যাস্টন ভিলা

রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

নটিংহাম–ম্যান ইউনাইটেড

রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম-চেলসি

রাত ১১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

