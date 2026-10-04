অন্য খেলা

আতশবাজি, নাচ-গান আর বিদায়—১৫ ছবিতে এশিয়ান গেমসের সমাপনী

জাপানের নাগোয়ার পালোমা মিজুহো স্টেডিয়ামে আতশবাজি, আলো, নাচ-গান আর নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ২০তম এশিয়ান গেমস। অ্যাথলেটদের প্যারেডের পর নামিয়ে নেওয়া হয়েছে অলিম্পিক কাউন্সিল অব এশিয়ার (ওসিএ) পতাকা। এরপর এশিয়ান গেমসের মশাল ও পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়োজক দোহা, কাতারের হাতে—২০৩০ সালের আসরের জন্য। শেষ হয়েছে কড়াইয়ের আগুন নিভিয়ে। বিদায়ের সেই বর্ণিল মুহূর্তগুলো থাকল রয়টার্স ও এএফপির ছবিতে।
১ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে আতশবাজির ঝলক
রয়টার্স
২ / ১৫
দূর থেকে দেখা সমাপনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ
রয়টার্স
৩ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে শিল্পীদের পরিবেশনা
রয়টার্স
৪ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে জাপানি শিল্পীদের পরিবেশনা
রয়টার্স
৫ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে ঢোলবাদকদের পরিবেশনা
রয়টার্স
৬ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পীদের পরিবেশনা
রয়টার্স
৭ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন জাপানের গায়ক কেন মাতসুদাইরা
রয়টার্স
৮ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে শিল্পীদের পরিবেশনা
রয়টার্স
৯ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে পতাকা হাতে রোবটিক বাহুর প্রদর্শনী
এএফপি
১০ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে অ্যাথলেটদের প্যারেডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল
রয়টার্স
১১ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে আতশবাজির দৃশ্য
রয়টার্স
১২ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান আল থানি
রয়টার্স
১৩ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে ওসিএর সভাপতি শেখ জোয়ান বিন হামাদ আল থানি কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান আল থানির হাতে মশাল তুলে দেন
রয়টার্স
১৪ / ১৫
সমাপনী অনুষ্ঠানে নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে কড়াইয়ের আগুন
এএফপি
১৫ / ১৫
২০৩০ এশিয়ান গেমসে দেখা হবে দোহায়
রয়টার্স
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
অন্য খেলা থেকে আরও দেখুন