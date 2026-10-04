আতশবাজি, নাচ-গান আর বিদায়—১৫ ছবিতে এশিয়ান গেমসের সমাপনী

আতশবাজি, নাচ-গান আর বিদায়—১৫ ছবিতে এশিয়ান গেমসের সমাপনী
জাপানের নাগোয়ার পালোমা মিজুহো স্টেডিয়ামে আতশবাজি, আলো, নাচ-গান আর নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ২০তম এশিয়ান গেমস। অ্যাথলেটদের প্যারেডের পর নামিয়ে নেওয়া হয়েছে অলিম্পিক কাউন্সিল অব এশিয়ার (ওসিএ) পতাকা। এরপর এশিয়ান গেমসের মশাল ও পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছে পরবর্তী আয়োজক দোহা, কাতারের হাতে—২০৩০ সালের আসরের জন্য। শেষ হয়েছে কড়াইয়ের আগুন নিভিয়ে। বিদায়ের সেই বর্ণিল মুহূর্তগুলো থাকল রয়টার্স ও এএফপির ছবিতে।
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