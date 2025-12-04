জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ
ওমানের জালে বাংলাদেশের ১৩ গোল
জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে দ্যুতি ছড়াচ্ছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–২১ দলের আমিরুল ইসলাম। গ্রুপ পর্বে দুই হ্যাটট্রিকের পর আজ ১৭ থেকে ২৫তম স্থান নির্ধারণীর কোয়ার্টার ফাইনালে ওমানের বিপক্ষে পাঁচ গোল করেছেন তিনি। ম্যাচটাও বাংলাদেশ জিতেছে ১৩-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। প্রথমবার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশের এটাই প্রথম জয়।
ভারতের মাদুরাই ইন্টারন্যাশনাল হকি স্টেডিয়ামে আজ একের পর এক গোল উদ্যাপন করে বাংলাদেশ দল। আমিরুলের পাঁচ গোল ছাড়াও হ্যাটট্রিক করেছেন রাকিবুল হাসান, জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ও মোহাম্মদ সাজু।
ওমানের বিপক্ষে প্রথম কোয়ার্টারেই স্কোর ৩-০ করে বাংলাদেশ। পেনাল্টি কর্নার থেকে তিনটি গোল করেন আমিরুল। তিন গোল হজমের পর সুবিধা করতে পারেনি ওমান। ম্যাচের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বাংলাদেশকে জোড়া গোল উপহার দেন রাকিবুল হাসান।
৩৩ মিনিটে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ওমানের জালে বল পাঠালে পার্থক্যটা আরও বাড়ে। এর এক মিনিট পর আবারও আমিরুলের ঝলক। পেনাল্টি কর্নার থেকে নিজের চতুর্থ ও দলের সপ্তম গোলটি করেন। সেই তৃতীয় কোয়ার্টারেই বাংলাদেশের হয়ে অষ্টম গোলটি করেন ওবায়দুল হাসান। শেষ দিকে সাজু দুবার এবং আমিরুল, রাকিবুল, আবদুল্লাহ আরও একবার করে ওমানের জালে বল পাঠিয়েছেন।
বাংলাদেশের মতো ওমানও এবারই প্রথম জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছে। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছে ওমান। এই তিন ম্যাচে গোল হজম করেছে ২৩টি, বিপরীতে একটি গোলও করতে পারেনি।
আজও ১৩ গোল হজমের ম্যাচে ওমান বাংলাদেশের গোলমুখে খুব একটা সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। চার কোয়ার্টারে তিনটি পেনাল্টি কর্নার পেয়েও গোলের মুখ দেখেনি তারা।
প্রতিপক্ষ বিবেচনায় জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব খুব খারাপ কাটেনি বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–২১ দলের। তিন ম্যাচের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ড্র করেছে সিগফ্রিড আইকম্যানের দল। অন্য দুই ম্যাচের একটিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে হেরেছে ৫-৩ গোলে এবং আরেকটিতে ফ্রান্সের কাছে ৩–২ গোলে হেরেছে।
এক ড্র, দুই হারে গ্রুপে তৃতীয় হয়েছে বাংলাদেশ—সব গ্রুপ মিলিয়ে ষষ্ঠ সেরা তৃতীয় দল। এর ফলে বাংলাদেশের বর্তমান লড়াইটা ১৭ থেকে ২৫ স্থান নির্ধারণীর। যেখানে প্রথম ম্যাচে ওমানকে হারিয়ে স্থান নির্ধারণী সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। সেরা চারের বাধা পেরিয়ে ফাইনালেও জিতলে ১৭তম হবে তারা।