বাহরাইনকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ, রুপা নিশ্চিত করলেন জাবেদ-খই খই

বাহরাইনকে হারিয়ে ফাইনালে বাংলাদেশ, রুপা নিশ্চিত করলেন জাবেদ-খই খই
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে ভারোত্তোলনে তিন ব্রোঞ্জের পর এবার ন্যূনতম রুপার পদক নিশ্চিত করল বাংলাদেশ। সৌদি আরবের রিয়াদে আজ টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈতে বাহরাইনকে ৩–১ সেটে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন জাবেদ আহমেদ ও খই খই মারমা জুটি।
আজ বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায় ফাইনালে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ তুরস্ক। তাদের হারাতে পারলে সোনার পদক জিতবেন জাবেদ ও খই খই, হারলেও তাঁদের রুপা নিশ্চিত।
গতকাল গায়ানার বিপক্ষে জিতে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। একই দিন কোয়ার্টার ফাইনালে মালদ্বীপের বিপক্ষে জয় বাংলাদেশকে তুলে দেয় সেমিফাইনালে। সেখানেই আজ চার সেটের তিনটিতে (১৩-১১, ৭-১১, ১২-১০, ১১-৩) জিতেছেন জাভেদ–খই। নিয়মানুযায়ী সেমিফাইনালে উঠেই অন্তত ব্রোঞ্জ জয় নিশ্চিত করে লাল–সবুজের দল। তবে ব্রোঞ্জ নয়, বাংলাদেশের সামনে এখন সোনার হাতছানি।
এবারের প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত তিনটি ব্রোঞ্জ, একটি রুপা নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের। টেবিল টেনিস ছাড়া অন্য তিনটি ব্রোঞ্জ এসেছে ভারোত্তোলন থেকে।
ভারোত্তোলনের ৫৩ কেজি ওজন শ্রেণিতে স্ন্যাচ, ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ও টোটাল (দুই লিফটের যোগফল) তিন ক্যাটাগরিতে তিনটি পদক জেতেন বাংলাদেশের মারজিয়া আক্তার।
৭ নভেম্বর শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতা চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। এবারের আসরে বিশ্বের ৫৭ দেশের প্রায় ৩ হাজার ক্রীড়াবিদ পদকের জন্য লড়ছেন। যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছেন ১০ খেলার ৩৬ জন অ্যাথলেট।
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে এ নিয়ে অন্তত ১১টি পদক জিতেছে বাংলাদেশ। ২০২২ সালে তুরস্কে হওয়া এই গেমসে আর্চারি থেকে এক রুপা, দুই ব্রোঞ্জ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ২০১৭ সালে আজারবাইজানের বাকুতে শুটিং থেকে একটি করে সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জ ও রেসলিং থেকে একটি ব্রোঞ্জপদকও এসেছিল।